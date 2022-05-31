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У Донецькій області на поверхню підняли 115 шахтарів, які були заблоковані під землею

Фото: у Донецькій області на поверхню підняли всіх шахтарів, які застрягли під землею (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

У Донецькій області на поверхню підняли всіх 115 шахтарів, які застрягли під землею в шахтах "Центральна" і "Торецька" після того, як в ході бойових дій була перебита лінія електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Торецького теркому профспілок Василя Щербаня "Суспільному".

"Ми використовували спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює", - зазначив він.

Нагадаємо, під час бойових дій Бахмутський і Краматорський райони Донецької області 29 травня залишилися без електрики. На поверхню не могли піднятися 112 осіб на шахті "Центральна" та 3 на шахті "Торецька".

Ми також писали про те, що під Бахмутом в Донецькій області стався витік аміаку. У зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка та Опитне.

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