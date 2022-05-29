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В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров

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Торецк, Воскресенье 29 мая 2022 15:24
В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров Фото: В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В Торецке под землей застряли 115 шахтеров. Поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, из-за того что во время боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества, на поверхность не могут подняться 112 человек на шахте "Центральная" и еще трое на шахте "Торецкая".

По словам Кириленко, обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и из-за этого без электроснабжения остались населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

Он также добавил, что восстановительные работы уже начались и необходимо ликвидировать обрывы проводов в двух десятках мест.

Напомним, Краматорск и соседние города остались без электроэнергии из-за боевых действий.

Накануне бойцы ВСУ отбили семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей.

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Донецкая область Торецк Шахтер
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