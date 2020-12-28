У Донецькій області засудили організатора "референдуму ДНР"

Фото: суд (freepik)

Депутата Лиманського міської ради Донецької області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР". Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Донецької прокуратури.

Судом було встановлено, що в травні 2014 року, під час окупації міста Лиман і Лиманського району Донецької області, жінка брала активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму в як член територіальної та голова дільничної виборчих комісій про визнання державної незалежності так званої "ДНР".

Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, 6 грудня депутату Лиманського міськради повідомили про підозру.

Крім того, у Луганській області засудили бойовика, який у 2014 році брав участь у так званій "охорони громадського порядку" Сєвєродонецька. Він входив в підрозділ "Привид".

Додамо, що в кінці жовтня СБУ викрила в Києві учасника терористичного угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.