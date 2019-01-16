В Донецкой области осудили боевика "ДНР"

Он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции
По материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы заочно приговорен боевик террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что в мае 2015 года житель населенного пункта Мироновский, что в Донецкой области, присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов.
"Находясь в составе группировки на территории временно оккупированного Дебальцево, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленник, в частности, корректировал артиллерийские обстрелы позиций украинских военных", - говорится в сообщении.
По материалам СБУ Константиновский горрайсуд признал фигуранта дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.
Напомним, в Украине с начала действия программы "тебя ждут дома" от уголовной ответственности уволили 353 бывших боевиков террористических организаций "ДНР/ЛНВ".
Также в Одессе задержали местную жительницу за антиукраинскую пропаганду. По данным следствия, женщина регулярно размещала на страницах в социальных сетях информацию с призывами к изменению конституционного строя Украины, а также материалы, которые популяризируют террористические организации "ДНР" и "ЛНР".