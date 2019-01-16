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У Донецькій області засудили бойовика "ДНР"

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 22:00
У Донецькій області засудили бойовика "ДНР"
Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

За матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зазначається, що в травні 2015 року мешканець населеного пункту Миронівський, що в Донецькій області, приєднався до незаконних збройних формувань терористів.

"Перебуваючи в складі угруповання на території тимчасово окупованого Дебальцево, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисник, зокрема, коригував артилерійські обстріли позицій українських військових", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ Костянтинівський міськрайсуд визнав фігуранта справи винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмисника оголошено у розшук.

Нагадаємо, в Україні з початку дії програми "На тебе чекають вдома" від кримінальної відповідальності звільнили 353 колишніх бойовиків терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Також в Одесі затримали місцеву жительку за антиукраїнську пропаганду. За даними слідства, жінка регулярно розміщувала на сторінках в соціальних мережах інформацію із закликами до зміни конституційного ладу України, а також матеріали, які популяризують терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

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