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У Донецькій області послабили карантин

Донецька область, Вівторок 14 липня 2020 13:50
У Донецькій області послабили карантин
Фото: дезінфекція вулиць (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Ресторанам та кафе дозволили працювати на 1 годину довше

У Донецькій області частково послабили обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів. Бізнесу дозволили працювати на годину довше - до 23:00.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

Відповідне рішення ухвалила учора обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

"Розважальним закладам і суб'єктам господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо) дозволено працювати з 7-ї до 23-ї години", - йдеться у рішенні комісії.

Закладам громадського харчування дозволяється працювати вночі за умови адресної доставки замовлень та роботи на винос. Закладам культури, крім кінотеатрів, вночі працювати заборонено.

Зазначимо, що на початку липня у Донецькій області посилили карантин, обмеживши роботу деяких закладів до 22:00.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Він передбачає, що кожен регіон може послаблювати заходи залежно від ситуації на місці.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що карантин в Україні можуть продовжити ледь не до кінця літа.

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