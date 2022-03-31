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У Донецькій області окупанти знову застосували фосфорні снаряди. Серед поранених є діти

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Донецька область, Четвер 31 березня 2022 11:37
У Донецькій області окупанти знову застосували фосфорні снаряди. Серед поранених є діти Фото: Донецьку область обстріляли фосфорними бомбами (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області російські окупанти знову застосували фосфорні бомби при обстрілі житлових кварталів. Постраждали цивільні, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Російські військові обстріляли фосфорними снарядами Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини.

Крім того, зранку 31 березня ворог обстріляв Очеретинську громаду. Відомо про двох поранених.

"Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати", - заявив Кириленко.

Нагадаємо, вчора окупанти теж обстріляли Мар'янку фосфорними бомбами. Внаслідок вогню були пошкоджені будинки.

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