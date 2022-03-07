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В Донецкой области за ночь два человека получили ранения, - глава ОГА

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Донецкая область, Понедельник 07 марта 2022 10:27
В Донецкой области за ночь два человека получили ранения, - глава ОГА Фото: в Донецкой области за ночь ранены двух лиц (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеские войска продолжают обстреливать мирных жителей Донецкой области. В ночь на 7 марта ранения в результате российских атак получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram.

"За ночь с 6 на 7 марта поступила информация о еще 2 раненых: 1 в Валерьяновке и 1 в Зачатовке", - говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения пострадали 279 жителей Донецкой области. За это время погибли 55 гражданских без учета убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Точный подсчет в этих городах пока провести невозможно из-за постоянных обстрелов.

В Донецкой области за ночь два человека получили ранения, - глава ОГА

Также сегодняшней ночью российские оккупанты обстреляли жилые районы Николаева и Чернигова.

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