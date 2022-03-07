В Донецкой области за ночь два человека получили ранения, - глава ОГА

Вражеские войска продолжают обстреливать мирных жителей Донецкой области. В ночь на 7 марта ранения в результате российских атак получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram .

"За ночь с 6 на 7 марта поступила информация о еще 2 раненых: 1 в Валерьяновке и 1 в Зачатовке", - говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения пострадали 279 жителей Донецкой области. За это время погибли 55 гражданских без учета убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Точный подсчет в этих городах пока провести невозможно из-за постоянных обстрелов.