ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Донецькій області за ніч двоє осіб отримали поранення, - голова ОДА

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 07 березня 2022 10:27
В Донецькій області за ніч двоє осіб отримали поранення, - голова ОДА Фото: в Донецькій області за ніч поранено двох осіб (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожі війська подовжують обстрілювати мирних жителів Донецької області. В ніч на 7 березня поранення в результаті російських атак отримали щонайменше двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка в Telegram.

"За ніч з 6 на 7 березня надійшла інформація про ще 2 поранених: 1 у Валер'янівці і 1 у Зачатівці", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку російського вторгнення постраждали 279 жителів Донецької області. За цей час загинули 55 цивільних без урахування убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Точний підрахунок у цих містах поки провести неможливо через постійні обстріли.

В Донецькій області за ніч двоє осіб отримали поранення, - голова ОДА

Також сьогоднішньої ночі російські окупанти обстріляли житлові райони Миколаєва та Чернігова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати