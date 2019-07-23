В Донецкой области начались протесты из-за подсчета голосов

В Покровске Донецкой области начались протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Указано, что со вчерашнего дня в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает. По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.

Фото: акция протеста в Покровске

"Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины", - говорится в сообщении.

Так, полиция обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

"По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов). В уголовном производстве продолжаются следственные действия. Полиция... придерживается политической нейтральности", - информирует пресс-служба.

Напомним, ранее Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64. Отметим, по информации ЦИК, на избирательном округе №64 народный депутат 8-го созыва Сергей Пашинский проигрывает. По результатам обработки 61,2% протоколов на округе побеждает Вячеслав Сигачев от политпартии "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, наблюдатели Комитета избирателей Украины заявили о зафиксированных ими во время выборов в Раду в округах 207 и 210 (Черниговская область) вмешательствах со стороны представителей Национальной полиции.