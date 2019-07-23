У Донецькій області почалися протести через підрахунок голосів

У Покровську Донецької області почалися протести через підрахунок голосів на позачергових виборах до Верховної ради України. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Вказано, що відучора у Покровську триває протестна акція через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування.

Фото: акція протесту

"Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини", - сказано у повідомленні.

Так, поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

"За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів). За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії. Поліція… дотримується політичної нейтральності", - інформує прес-служба.

Нагадаємо, раніше Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64. Відзначимо, за інформацією ЦВК, на виборчому окрузі №64 народний депутат 8-го скликання Сергій Пашинський програє. За результатами обробки 61,2% протоколів на окрузі перемагає В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна, спостерігачі Комітету виборців України заявили про зафіксовані ними під час виборів до Ради в округах 207 та 210 (Чернігівська область) втручання з боку представників Національної поліції.