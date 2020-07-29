В Донецкой области с начала боевых действий разрушено более 13 тысяч домов

В Донецкой области с начала боевых действий повреждено 13 288 домов. По состоянию на сегодня 7750 домов было восстановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ГСЧС, среди восстановленных домов 6901 являются частными домами.

Напомним, на Донбассе с 27 июля вступили в силу договоренности о полном прекращении огня. За первые три дня перемирия боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных. При этом в Вооруженных силах Украины называют такие обстрелы не системными. В целом, по словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обе стороны соблюдают перемирие.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июля в результате обстрелов боевиков вблизи Авдеевки были разрушены два дома.

Также сообщалось, что с начала войны на Донбассе погибли почти 150 детей, одной из главных причин является подрыв на минах и других взрывоопасных предметах.

Кроме этого отметим, что в Европейском союзе назвали Российскую Федерацию стороной конфликта на Донбассе.