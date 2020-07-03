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Боевики обстреляли Авдеевку: разрушены два дома

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 15:36
Боевики обстреляли Авдеевку: разрушены два дома
Фото: последствия обстрелов боевиков (facebook.com/pressjfo.news)

Мирные жители не пострадали

Вооруженные формирования Российской Федерации 3 июля обстреляли частный сектор в Авдеевке на Донбассе. В результате были разрушены два дома.

Об этом в Facebook сообщили в операции Объединенных сил.

В штабе сообщили, что боевики вели обстрел частного сектора с минометов калибра 120 мм.

"Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом", - сообщили в ООС.

В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население", - отметили в штабе.

Фото: последствия обстрелов боевиков (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина писало, что в результате обстрела боевиками 3 июля населенного пункта Зайцево погибла 80-летняя местная жительница.

Также сообщалось, что 3 июля ситуация на Донбассе резко обострилась, за половину суток боевики совершили 12 обстрелов позиции ООС.

Кроме этого немецкое издание The Spiegel отмечало, что Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Донбассобстрел Авдеевкибоевикижилой дом
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