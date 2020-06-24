На Донбассе с начала войны погибли почти 150 детей

Фото: Сергей Кислица (facebook.com/UKRinUN)

Большинство пострадавших детей на Донбассе подорвались на минах или других взрывоопасных предметах

На Донбассе в результате российской агрессии с 2014 года погибли 147 детей. Одной из главных причин гибели детей является подрыв на минах и других взрывоопасных предметах.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Сообщается, что сегодня, 24 июня, Кислица выступил на открытых дебатах Совета безопасности ООН относительно детей и вооруженных конфликтов.

"По крайней мере 147 детей погибли во время российской вооруженной агрессии против Украины, которая была начата в феврале 2014 и продолжается до сих пор, тысячи детей нуждаются в помощи с проблемами физического и психического здоровья", - говорится в заявлении.

Кислица отметил, что Украина является одной из самых пострадавших стран мира от мин и остатков взрывных устройств.

"Это одна из основных причин жертв среди детей, связанных с конфликтом, в результате чего многие дети становятся инвалидами на всю жизнь", - добавил Кислица.

Ранее РБК-Украина писало, что Миссия ОБСЕ за две недели июня зафиксировала впервые более 870 противотанковых мин в полях Донбассе, большинство из них расположены вблизи населенных пунктах.

Также сообщалось, что с начала года на Донбассе пострадали 10 детей.

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Автор: Игорь Литвиненко