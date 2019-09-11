В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию

В Донецкой области правоохранители со склада Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, житель Доброполья в течение июля-сентября создал нарколабораторию, где изготавливал метамфетамин. Изготовленная наркотическая продукция передавалась одному из работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который занимался распространением.

Отмечается, что во вторник, 10 июля, работник ГСЧС и организатор нарколаборатории были задержаны правоохранителями во время очередной попытки сбыта наркотического вещества. У задержанного чрезвычайщика при себе обнаружили денежные средства, вещество похожее на каннабис, устройство для употребления наркотиков и порошкообразное вещество белого цвета.

Также, правоохранители провели обыск по месту проживания владельца нарколаборатории, там были обнаружены и изъяты 13 фасованных порций метамфетамина, 3 свертка- "закладки", оборудование для изготовления наркотического вещества, 6 коробок с наркотиками растительного происхождения, кусты марихуаны, наркотики в таблетках и 45 тысяч гривен.

По факту преступления полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандного переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".