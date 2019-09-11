У Донецькій області ліквідували нарколабораторію

У Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, мешканець Добропілля впродовж липня-вересня створив нарколабораторію, де виготовляв метамфетамін. Виготовлена наркотична продукція передавалася одному з працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, який займався розповсюдженням.

Зазначається, що у вівторок, 10 липня, працівник ДСНС та організатор нарколабораторії були затримані правоохоронцями під час чергової спроби збуту наркотичної речовини. У затриманого надзвичайника при собі виявили грошові кошти, речовину схожу на канабіс, пристій для вживання наркотиків та порошкоподібну речовину білого кольору.

Також, правоохоронці провели обшук за місцем проживання власника нарколабораторії, там було виявлено та вилучено 13 фасованих порцій метамфетаміну, 3 згортки-"закладки", обладнання для виготовлення наркотичної речовини, 6 коробок з наркотиками рослинного походження, кущі марихуани, наркотики в таблетках та 45 тисяч гривень.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області Служба безпеки України перекрила канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України в РФ. Незаконне переміщення здійснювалося через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Танюшивка".