В Донецкой области коронавирусом заболели 89 человек, среди них ребенок

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Излечились от инфекции трое медиков

В Донецкой области количество больных коронавирусом COVID-19 выросло и сейчас составляет 89 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вечером в среду, 6 мая.

Также, по его словам, трое медработников выздоровели в течение этих суток - второй ПЦР-тест на COVID-19 у всех показал отрицательный результат.

"Это фельдшер скорой помощи из Мариуполя, а также медсестра и санитарка по Бахмуту. Кроме того, 30 контактных лиц по одному из подтвержденных случаев по Бахмуту также получили отрицательные результаты на наличие коронавируса - ПЦР-исследования их материалов проводили в Киеве", - отметил Кириленко.

Относительно новых заболевших, то за сутки в области официально зафиксировано три - два в Мариуполе, один в Константиновке.

"Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 - 9-летний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения. В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировала с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса", - сообщил председатель ОГА.

Всего в Донецкой области три человека скончались, 17 выздоровели, 69 продолжают лечение.

Напомним, в Харьковской области количество случаев инфицирования коронавирусом медиков достигла 101. За минувшие сутки в области подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине заболевания коронавирус обнаружили в более 70 медицинских работников. В стране по состоянию на 6 мая коронавирусом заразились более 2250 медиков.