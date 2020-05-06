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В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 детей и у 72 медиков

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 09:31
В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 детей и у 72 медиков
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

В целом в стране коронавирусом заболели 13 184 человека

В Украине за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 детей и у 72 медработников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, за сутки в стране заболели 487 человек, однако 118 пациентов выздоровели.

"За минувшие сутки заболело 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 118 пациентов выздоровели. Всего заболели 13 тыс. 184 человека, из них 905 детей, а также 2 251 медик. В общем выздоровел 2 097 человек, а летальных случаев 327", - заявил Степанов.

Напомним, во Львовской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек. Мэр города отметил, что решение об ослаблении карантина будут принимать только при условии, что динамика будет идти на спад.

Кроме того, вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19.

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