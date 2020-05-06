В Харьковской области коронавирусом заболели уже более 100 медиков

За прошедшие сутки обнаружили более 10 инфицированных медиков
В Харьковской области количество случаев инфицирования коронавирусом медиков перевалило за сотню. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини".
По данным Харьковской областной государственной администрации, за минувшие сутки в области подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Общее количество инфицированных медиков в Харьковской области достигло 101.
Отмечается, что инфицированные коронавирусом медики были выявлены в 27 лечебных учреждениях области. Так, коронавирусом заразились медики из:
Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве лабораторно подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников. Всего в столице зафиксировано уже более 1650 случаев коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине заболевание коронавирусом обнаружили у более 70 медицинских работников. В стране по состоянию на 6 мая коронавирусом заразились более 2250 медиков.