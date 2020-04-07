В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

Также в области зафиксировали два новых случая коронавируса
В Донецкой области подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19 - получен второй отрицательный результат лабораторной диагностики, проведенной пациентке с Бахмута. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко
При этом он добавил, что в области зафиксировали два новых заболевания коронавирусом.
"Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - сообщил он.
Исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой было приобретено необходимое оборудование за счет областного бюджет.
Напомним, в "ДНР" зафиксировали новый случай заражения коронавирусом, заразился ребенок.
Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.
Также в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом летальном случае от коронавируса на территории ОРДО.