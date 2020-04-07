ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 22:09
В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
Иллюстратвиное фото (РБК-Украина)

Также в области зафиксировали два новых случая коронавируса

В Донецкой области подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19 - получен второй отрицательный результат лабораторной диагностики, проведенной пациентке с Бахмута. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко

При этом он добавил, что в области зафиксировали два новых заболевания коронавирусом.

"Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - сообщил он.

Исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой было приобретено необходимое оборудование за счет областного бюджет.

Напомним, в "ДНР" зафиксировали новый случай заражения коронавирусом, заразился ребенок.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

Также в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом летальном случае от коронавируса на территории ОРДО.

Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч Нардепа вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Новости Украины Донецкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь