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У Донецькій області від коронавірусу одужала перша людина

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 22:09
У Донецькій області від коронавірусу одужала перша людина
Иллюстратвиное фото (РБК-Україна)

Також в області зафіксували два нових випадки коронавіруса

У Донецькій області підтвердили перший випадок одужання від COVID-19 - отримано другий негативний результат лабораторної діагностики, проведеної пацієнтки з Бахмута. Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко

При цьому він додав, що в області зафіксували два нових захворювання коронавірусом.

"Наявність COVID-19 підтверджені лабораторно у двох жінок - 78-річної жительки Дружківки і 27-річної мешканки Мирнограда", - повідомив він.

Дослідження їх біоматеріалів проводилися в Слов'янську, у вірусологічній лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, для якої було придбано необхідне обладнання коштом обласного бюджету.

Нагадаємо, в "ДНР" зафіксували новий випадок зараження коронавірусом, заразився дитина.

Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавірусу в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

Також у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили про перший летальний випадок від коронавірусу на території ОРДО.

У Франції число жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч Нардепа разом з дитиною госпіталізували через коронавірус
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