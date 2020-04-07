У Донецькій області від коронавірусу одужала перша людина

Також в області зафіксували два нових випадки коронавіруса
У Донецькій області підтвердили перший випадок одужання від COVID-19 - отримано другий негативний результат лабораторної діагностики, проведеної пацієнтки з Бахмута. Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко
При цьому він додав, що в області зафіксували два нових захворювання коронавірусом.
"Наявність COVID-19 підтверджені лабораторно у двох жінок - 78-річної жительки Дружківки і 27-річної мешканки Мирнограда", - повідомив він.
Дослідження їх біоматеріалів проводилися в Слов'янську, у вірусологічній лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, для якої було придбано необхідне обладнання коштом обласного бюджету.
Нагадаємо, в "ДНР" зафіксували новий випадок зараження коронавірусом, заразився дитина.
Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавірусу в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.
Також у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили про перший летальний випадок від коронавірусу на території ОРДО.