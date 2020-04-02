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В ОРДО заразился коронавирусом ребенок

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:17
В ОРДО заразился коронавирусом ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инфицирован ребенок ранее зараженной женщины

В "ДНР" зафиксировали второй случай заражения коронавирусом, заразился ребенок. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, инфицирован ребенок ранее зараженной женщины.

"1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - говорится в сообщении.

Инфицированные находятся в отдельной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.

Ранее в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки

Вместе с тем, отметим, что 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

Отметим, по последним данным Минздрава в Украине 804 зараженных коронавирусом.

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