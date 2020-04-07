В Минреинтеграции заявили о первом летальном случае коронавируса в ОРДЛО 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Летальный случай произошел 4 апреля в Амвросиевке

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом летальном случае от коронавируса на территории ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Сообщается, что оккупационная администрация в ОРДО (Донецкая область) признала 6 фактов заболевания коронавирусом, однако скрывает факты смерти пациентов от COVID-19.

“По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята”, - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что на территории оккупированной Луганской области в поселке Кадиевка ежедневно проводится осмотр боевиков “армейского корпуса” врачами-вирусологами из России, в то время как гражданское население лишено необходимой медицинской помощи. Отмечается, что до конца недели на Донбасс Красный Крест должен отправить гуманитарную помощь, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

Кроме этого, в Минреинтеграции заявили, что также замалчивается реальное количество заболеваний и в аннексированном Крыму

“По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения по подозрению инфицирования. По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше”, - сообщили в министерстве.

Напомним, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание. 31 марта о первом случая подтвердили и оккупационные власти Донецкой области.