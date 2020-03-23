В Донецкой области на коронавирус проверяют семь человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство из них вернулись с отдыха в Египте

В Донецкой области на инфицирование коронавирусом проверяют семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александра Педенко, большинство из тех, кого проверяют на коронавирус вернулись из Египта.

"Сейчас семь пациентов ожидают подтверждения или опровержения подозрений на коронавирус. Подавляющее большинство тех, кого проверяют, прибыли с отдыха в Египте", - сообщил он.

Отметим, что по состоянию на утро 23 марта 2020 года в Минздрав поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее в Минздраве заявили, что разработан новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Алгоритм реагирования на вспышку коронавируса разработан на примере других стран.