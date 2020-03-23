У Донецькій області на коронавірус перевіряють сім осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість з них повернулися з відпочинку в Єгипті

В Донецькій області на інфікування коронавірусом перевіряють сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами заступника начальника управління стратегічного розвитку охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександра Педенко, більшість з тих, кого перевіряють на коронавірус повернулися з Єгипту.

"Зараз сім пацієнтів очікують підтвердження або спростування підозр на коронавірус. Переважна більшість тих, кого перевіряють, прибутку з відпочинку в Єгипті", - повідомив він.

Зазначимо, що станом на ранок 23 березня 2020 року в МОЗ надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше в МОЗ заявили, що розроблений новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України. Алгоритм реагування на спалах коронавірусу розроблений на прикладі інших країн.