ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецькій області на коронавірус перевіряють сім осіб

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 15:21
У Донецькій області на коронавірус перевіряють сім осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість з них повернулися з відпочинку в Єгипті

В Донецькій області на інфікування коронавірусом перевіряють сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами заступника начальника управління стратегічного розвитку охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександра Педенко, більшість з тих, кого перевіряють на коронавірус повернулися з Єгипту.

"Зараз сім пацієнтів очікують підтвердження або спростування підозр на коронавірус. Переважна більшість тих, кого перевіряють, прибутку з відпочинку в Єгипті", - повідомив він.

Зазначимо, що станом на ранок 23 березня 2020 року в МОЗ надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше в МОЗ заявили, що розроблений новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України. Алгоритм реагування на спалах коронавірусу розроблений на прикладі інших країн.

Старт сезону Формули-1 знову відкладений через коронавірус Олімпійський комітет Японії допустив можливість перенесення Олімпіади-2020
Новини України КоронавірусДонецкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся