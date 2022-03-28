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В Донецкой области изменили время комендантского часа

В Донецкой области изменили время комендантского часа (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

С сегодняшнего в Донецкой области дня изменили время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Клименка.

В частности, с сегодняшнего дня комендантский час будет действовать с 19: 00 до 06: 00.

Кроме того, в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки.

"Будьте осмотрительны и придерживаетесь установленных норм - от этого зависит ваша жизнь и эффективность работы наших защитников!",- написал Клименко.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты при обстреле жилых районов применили кассетные боеприпасы.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты обстреляли 10 жилых домов, есть погибшие.

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