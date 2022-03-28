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У Донецькій області змінили час комендантської години

У Донецькій області змінили час комендантської години (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Відсьогодні у Донецькій області змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.

Зокрема, відсьогодні комендантська година діятиме з 19:00 до 06:00.

Окрім того, у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування.

"Будьте обачні та дотримуєтесь встановлених норм - від цього залежить ваше життя та ефективність роботи наших захисників!", - написав Клименко.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти при обстрілі житлових районів застосували касетні боєприпаси.

Також ми писали, що у Луганській області окупанти обстріляли 10 житлових будинків, є загиблі.

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