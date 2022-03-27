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В Донецкой области оккупанты при обстреле жилых районов применили кассетные боеприпасы

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Донецкая область, Воскресенье 27 марта 2022 08:43
В Донецкой области оккупанты при обстреле жилых районов применили кассетные боеприпасы Фото: Красногоровку обстреляли кассетными боеприпасами (фото t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Красногоровке Донецкой области российские оккупанты применили кассетные боеприпасы. Они обстреляли жилые районы города из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Вражеские боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Взрывотехники полиции и ГСЧС обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

Кассетные боеприпасы самоликвидируются в течение 40 часов, поэтому находится возле них опасно. В МВД отметили, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования кассетными боеприпасами.

В Донецкой области оккупанты при обстреле жилых районов применили кассетные боеприпасы

Напомним, вчера оккупанты снова нанесли удар по Лисичанску и Рубежному. За сутки было повреждено 11 домов.

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