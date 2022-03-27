В Донецкой области оккупанты при обстреле жилых районов применили кассетные боеприпасы
В Красногоровке Донецкой области российские оккупанты применили кассетные боеприпасы. Они обстреляли жилые районы города из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Вражеские боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Взрывотехники полиции и ГСЧС обезвреживают боевые кумулятивные элементы.
Кассетные боеприпасы самоликвидируются в течение 40 часов, поэтому находится возле них опасно. В МВД отметили, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования кассетными боеприпасами.
Напомним, вчера оккупанты снова нанесли удар по Лисичанску и Рубежному. За сутки было повреждено 11 домов.
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