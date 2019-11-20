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В Донецкой области горит шахта "Северная"

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 10:41
В Донецкой области горит шахта "Северная"
Фото с места пожара (dsns.gov.ua)

Пожар возник на территории 1500 квадратных метров

В среду утром, 20 ноября, на государственной шахте "Северная" в пгт Пивничне Донецкой области возник пожар на территории 1500 квадратных метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в 05:44 спасатели получили сообщение о пожаре на шахте, которая принадлежит государственному предприятию "Торецкуголь".

"Прибыв на место вызова спасатели выяснили, что происходит горение на кровле административного здания на площади 1500 кв. м. Все работы на предприятии были остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Пожар локализовали в 07:45. Продолжается ликвидация", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации относительно погибших и пострадавших в главное управление не поступало. Причина пожара еще устанавливается.

Фото с места пожара (dsns.gov.ua)
Напомним, ранее военная прокуратура назвала одну из возможных причин пожара на воинской части в поселке Старичи Яворовского района Львовской области, в результате которого погиб военнослужащий.
Также РБК-Украина писало, что на одном из складов хранения вещей в воинской части в Винницкой области произошел пожар. Госбюро расследований начало расследование этого инцидента.
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