У Донецькій області горить шахта "Північна"

Фото з місця пожежі (dsns.gov.ua)

Пожежа виникла на території 1500 квадратних метрів

У середу вранці, 20 листопада, на державній шахті "Північна" в смт Північне Донецької області виникла пожежа на території 1500 квадратних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, о 05:44 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на шахті, що належить державному підприємству "Торецьквугілля".

"Прибувши на місце виклику рятувальники з'ясували, що відбувається горіння на покрівлі адміністративної будівлі на площі 1500 кв. м. Всі роботи на підприємстві були зупинені, видобуток вугілля не ведеться, під землею гірників немає. Пожежу локалізували о 07:45. Триває ліквідація", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інформації щодо загиблих і постраждалих в головне управління не надходило. Причина пожежі ще встановлюється.