В Донецкой области два асфальтных завода уличили в загрязнении атмосферы

Фото: один из афальто-бетонных заводов возле Славянска (facebook.com/don.gp.gov.ua)

У обоих заводов нет спецразрешений на выбросы загрязняющих веществ

В Донецкой области Славянская местная прокуратура начала расследование по факту загрязнения атмосферного воздуха двумя асфальтово-бетонными заводами, расположенными в курортной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Речь идет о двух асфальтово-бетонных заводах ООО "Хозхимсервсс" и ООО "Северодонецкий асфальтово-бетонный завод". Они расположены на территории Райгородокского поселкового совета в санитарной зоне Славянского курорта и охранной зоне реки Северский Донец.

"В ходе своей хозяйственной деятельности указанные предприятия осуществляют выбросы в виде черного дыма в атмосферный воздух", - отметили в прокуратуре.

При этом у предприятий не было специальных разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые дают право использовать такие объекты.

Прокуратура по факту загрязнения воздуха вредными веществами (ч. 1 ст. 241 УК Украины) внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно Верховная рада обратилась к Кабинету министров и президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случ зоной чрезвычайной экологической ситуации.