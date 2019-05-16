Рада просит Кабмин обратиться к президенту из-за загрязнения в бассейне 2 рек

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В соответствующем постановлении президенту предлагают объявить чрезвычайную экологическую ситуацию в бассейне 2 рек

Верховная рада обратилась к Кабинету министров и президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь зоной чрезвычайной экологической ситуации, передает кореспондент РБК-Украина.

Так, Рада после ряда неудачных голосований поддержала за основу и в целом проект постановления №10162 "О преодолении негативных последствий экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь". За документ проголосовали 228 нардепов.

В частности, Рада обязала Кабмин осуществить представление президенту Украины о признании бассейна рек Хомора и Случь на территории Полонского района Хмельницкой области и Барановского и Новоград-Волынского районов Житомирской области зоной чрезвычайной экологической ситуации. Президента просят объявить бассейн рек Хомора и Случь зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Отметим, в пояснительной записке авторы проекта отмечают, что в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случь (Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области) делают опасные промышленные выбросы. Виновниками загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители называют ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина" и КП "Полонное тепловодоснабжение", расположенные в Хмельницкой области.

Напомним, ранее комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал ВР обратиться к Кабинету министров и президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как писало РБК-Украина, в феврале Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года, документ поддержал 241 нардеп.

Добавим также, в четверг президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Согласно условиям договора между Украиной и Францией, около 64 млн евро будут выделены на финансирование проекта.