В Донецкой области в ДТП пострадали 10 человек, из них 3 детей

Фото: место ДТП (police.dn.ua)

Шестеро пострадавших доставлены в больницу

В Донецкой области в результате столкновения между двумя автомобилями "Волга" и "Opel Vivaro" пострадали 10 человек, из них 3 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло в селе Андреевка Великоновоселковского района.

"Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (police.dn.ua)

По результатам предварительного расследования открыто дело по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП между грузовиком и автобусом в Житомирской области погибли 9 человек, еще 10 получили травмы. На момент аварии в автобусе находились 49 пассажиров и двое водителей.

Также сообщалось, что в ДТП в Киевской области погибли 3 человека. Авария произошла на трассе Киев-Харьков, вблизи села Бзив - грузовик столкнулся с припаркованным на обочине автобусом.