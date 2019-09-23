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Появилось видео с места ДТП в Житомирской области

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 12:15
Появилось видео с места ДТП в Житомирской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция опубликовала видео

Полиция опубликовала видео с места ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что авария произошла вчера вечером. Водитель грузовика врезался в автобус, который стоял на обочине дороги.

В результате ДТП погибли 9 человек и еще 10 человек были госпитализированы.

Отметим, что РБК-Украина писало о ДТП в Житомирской области. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, водителя грузовика, который врезался в автобус, полицейские задержали. Он был одним из пострадавших в результате аварии.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности ДТП в Житомирской области. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей.

После аварии в Житомире объявили трехдневный траур за девятью погибшими. В городском совете пообещали семьям погибших материальную помощь.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего четыре человека погибли.

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