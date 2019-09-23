ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецькій області в ДТП постраждали 10 осіб, з них 3 дітей

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 18:30
У Донецькій області в ДТП постраждали 10 осіб, з них 3 дітей
Фото: місце ДТП (police.dn.ua)

Шестеро постраждалих доставлені в лікарню

У Донецькій області в результаті зіткнення між двома автомобілями "Волга" і "Opel Vivaro" постраждали 10 осіб, з них 3 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Донецькій області.
Повідомляється, що ДТП сталося в селі Андріївка Великоновосілківського району.

"Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю "Opel Vivaro", в результаті чого сталося зіткнення. В результаті ДТП травмувалися 10 осіб, троє з них - діти. Шістьох постраждалих доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце ДТП (police.dn.ua)

За результатами попереднього розслідування відкрито справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ДТП між вантажівкою і автобусом в Житомирській області загинули 9 осіб, ще 10 отримали травми. На момент аварії в автобусі перебувало 49 пасажирів і двоє водіїв.

Також повідомлялося, що у ДТП в Київській області загинули 3 людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків, поблизу села Бзив - вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі автобусом.

В Одеській області сталося ДТП, є жертви У Житомирі оголосили траур за загиблими в ДТП
Новини України ДонецькДТПДонецкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся