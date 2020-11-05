ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ задержала боевика "группы Бергмана", который взрывал мосты на Донбассе

Четверг 05 ноября 2020 17:15
СБУ задержала боевика "группы Бергмана", который взрывал мосты на Донбассе
Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы "Бергмана" из состава боевиков ОРЛО. Он причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, боевик в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали.

Отмечается, что в течение 2018-2020 годов СБУ задержала остальных участников группы, а также ликвидировала несколько заложенных ими схронов. Задержанный боевик был последним из указанной группы, который в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.

Сотрудники спецслужбы установили, что боевик планирует прибыть в Луганскую область и задержали его сразу после приезда в Украину. Сейчас он находится под арестом.

Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua)

Напомним, 29 октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество боевики

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь