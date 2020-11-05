СБУ задержала боевика "группы Бергмана", который взрывал мосты на Донбассе

Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы "Бергмана" из состава боевиков ОРЛО. Он причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, боевик в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали.

Отмечается, что в течение 2018-2020 годов СБУ задержала остальных участников группы, а также ликвидировала несколько заложенных ими схронов. Задержанный боевик был последним из указанной группы, который в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.

Сотрудники спецслужбы установили, что боевик планирует прибыть в Луганскую область и задержали его сразу после приезда в Украину. Сейчас он находится под арестом.

Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua)

Напомним, 29 октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.