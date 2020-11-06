У Донецькій області депутат звинувачується в участі в проведенні "референдуму" у "ДНР"

Фото: прапор "ДНР" (unian.net)

В Донецькій області прокуратура звинувачує депутата Лиманського міськради в участі у проведенні так званого "референдуму" ДНР" в 2014 році. Вона працювала у виборчих комісіях.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Встановлено, що 49-річна мешканка Лиману була членом територіальної і головою дільничної виборчої комісій під час "референдуму" про визнання незалежності "Донецької народної республіки" 11 травня 2014 року.

По завершенню незаконного голосування, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, були передані окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області.

Прокуратура звинувачує жінку за ч. 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувальний акт направлено до суду. Депутату загрожує тюремний строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна або без нього.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Луганській області засудили бойовика, який в 2014 році брав участь у так званій "охорони громадського порядку" Сєвєродонецька. Він входив в підрозділ "Привид".

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" з складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву ряду об'єктів інфраструктури на Донбасі.

Також 29 жовтня СБУ викрила в Києві учасника терористичної угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.