ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Донецькій області депутат звинувачується в участі в проведенні "референдуму" у "ДНР"

Донецька область, П'ятниця 06 листопада 2020 18:29
У Донецькій області депутат звинувачується в участі в проведенні "референдуму" у "ДНР"
Фото: прапор "ДНР" (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

В Донецькій області прокуратура звинувачує депутата Лиманського міськради в участі у проведенні так званого "референдуму" ДНР" в 2014 році. Вона працювала у виборчих комісіях.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Встановлено, що 49-річна мешканка Лиману була членом територіальної і головою дільничної виборчої комісій під час "референдуму" про визнання незалежності "Донецької народної республіки" 11 травня 2014 року.

По завершенню незаконного голосування, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, були передані окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області.

Прокуратура звинувачує жінку за ч. 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувальний акт направлено до суду. Депутату загрожує тюремний строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна або без нього.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Луганській області засудили бойовика, який в 2014 році брав участь у так званій "охорони громадського порядку" Сєвєродонецька. Він входив в підрозділ "Привид".

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" з складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву ряду об'єктів інфраструктури на Донбасі.

Також 29 жовтня СБУ викрила в Києві учасника терористичної угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДНР

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся