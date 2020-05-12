У Донецькій області посадовець привласнив півмільйона бюджетних коштів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постачальник відвантажив замовнику металопрокат, який не відповідає наданим сертифікатам якості, а натомість отримавши на свій рахунок грошові кошти у розмірі понад 500 тис. грн

У Донецькій області повідомили про підозру посадовій особі приватного підприємства, яка привласнила півмільйона бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, у 2015 році між ДП "Маріупольський морський торговельний порт" та приватним підприємством укладено договір на поставку сортового металопрокату загальною вартістю понад 2,4 млн грн.

"Повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України місцевому жителю, який привласнив кошти державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що постачальник відвантажив замовнику металопрокат, який не відповідає наданим сертифікатам якості, а натомість отримавши на свій рахунок грошові кошти у розмірі понад 500 тис. грн.

Потім отримавши плату за товар, директор підприємства-постачальника, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перерахував гроші на рахунки різних приватних підприємств.

Наразі досудове розслідування у провадженні триває.

Нагадаємо, в Донецькій області СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".

Як повідомляло РБК-Україна, генерального директора київського приватного підприємства підозрюють у привласненні 16,5 млн гривень державних коштів під час постачання лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу.