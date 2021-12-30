В Донецкой области будут судить основателя детских военных клубов в "ДНР"

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Горловки. Он обвиняется в организации псевдопатриотического детского клуба в "ДНР", где обучал детей воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Следствие установило, что 51-летний житель Горловки в 2015 и 2016 году на оккупированной территории Донецкой области создал несколько детских "военно-патриотических" клубов. В них несовершеннолетних воспитывают на идеях сепаратизма, формируют ненависть к Украине и обучают военному делу.

"Под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой республиканской гвардии "ДНР", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В "клубах" дети изучают рукопашный бой и огнестрельное оружие. Кроме того, несовершеннолетних приучают защищать интересы боевиков ценой собственной жизни.

В отношении мужчин в суд направлен обвинительный акт. Он подозревается в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Фото: организатора псевдопатриотических клубов "ДНР" будут судить в Донецкой области (don.gp.gov.ua)