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У Донецькій області судитимуть засновника дитячих військових клубів у "ДНР"

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Донбас, Четвер 30 грудня 2021 17:46
У Донецькій області судитимуть засновника дитячих військових клубів у "ДНР" Фото: організатора псевдопатріотичних клубів " ДНР " судитимуть у Донецькій області (don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо жителя Горлівки. Він звинувачується в організації псевдопатріотичного дитячого клубу в "ДНР", де навчав дітей воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що 51-річний житель Горлівки в 2015 і 2016 році на окупованій території Донецької області створив кілька дитячих "військово-патріотичних" клубів. У них неповнолітніх виховують на ідеях сепаратизму, формують ненависть до України і навчають військовій справі.

"Під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби в структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ і так званої Республіканської гвардії "ДНР", - наголошується в повідомленні прокуратури.

У "клубах" діти вивчають рукопашний бій і вогнепальну зброю. Крім того, неповнолітніх привчають захищати інтереси бойовиків ціною власного життя.

Стосовно чоловіків до суду направлено обвинувальний акт. Він підозрюється у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та залученні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України).

Фото: організатора псевдопатріотичних клубів " ДНР " судитимуть у Донецькій області (don.gp.gov.ua)

Нагадаємо, в лютому 2021 року прокуратура порушила кримінальну справу про підготовці окупантами на Донбасі дітей до участі в бойових діях.

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