На Донбассе оккупанты готовят детей к участию в боях. Украина возбудила дело

Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)

На Донбассе боевики через псевдопатриотические клубы и военные лагеря готовят детей к участию в боевых действиях. Прокуратура в Донецкой области возбудила по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Такие клубы действуют на Донбассе с 2017 года. В них проходят подготовку дети от 10 до 17 лет.

"Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть событий, которые происходят, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине", - сообщили в прокуратуре.

Всего на оккупированной территории Донецкой области действуют более 10 заведений, в частности, так называемых общественно военно-патриотического движения "Молодая гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион" и "Степные Волки".

"С начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками незаконных военных формирований Российской Федерации в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Офисе генпрокурора.

Фото: подготовка детей в военных клубах Донецкой области (gp.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что украинские суды приговорили около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков на Донбассе.