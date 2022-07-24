В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция! Восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех наладочных работ", - пишет Требушкин.