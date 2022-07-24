ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 18:26
В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция Фото: в Донецкой области из-за боевых действий обесточили Карловскую фильтровальную станцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция! Восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех наладочных работ", - пишет Требушкин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Донецкая область
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет