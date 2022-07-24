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В Донецькій області через бойові дії знеструмили Карлівську фільтрувальні станцію

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Неділя 24 липня 2022 18:26
В Донецькій області через бойові дії знеструмили Карлівську фільтрувальні станцію Фото: в Донецькій області через бойові дії знеструмили Карлівську фільтрувальні станцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Покровського міського голови Руслана Требушкина.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - пише Требушкин.

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