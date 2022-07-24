Фото: в Донецькій області через бойові дії знеструмили Карлівську фільтрувальні станцію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Покровського міського голови Руслана Требушкина.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - пише Требушкин.