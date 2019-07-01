В Донецкой области боевики обстреляли наряд полиции

Фото: последствия обстрела (dn.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по факту обстрела

Вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования поселка Верхньоторецкое (Донецкая область) сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под обстрел боевиков, в результате чего пострадали двое полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Полиция квалифицировала произошедшее как "террористический акт". Открыто уголовное производство.

"В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...