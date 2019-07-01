У Донецькій області бойовики обстріляли наряд поліції

Фото: наслідки обстрілу (dn.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу

Вчора, 30 червня, під час вечірнього патрулювання Верхньоторецького (Донецька область) співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під обстріл бойовиків, у результаті чого постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Поліція кваліфікувала подію як "терористичний акт". Відкрито кримінальне провадження.

"В результаті двоє поліцейських 41 та 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в ООС повідомляли, що бойовики обстріляли санітарний автомобіль ООС. В результаті обстрілу загинув військовий. Також отримали поранення двоє військових.

РБК-Україна писало, що за даними ООС, за минулу добу, з боку бойовиків були 23 обстріли. Втрат серед українських військових не було.

Нагадаємо, командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил в Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня. Сьогодні президент України Володомир Зеленський висловив сподівання, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.