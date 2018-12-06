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У Донецькій області майже 300 бойовиків притягнули до відповідальності у 2018 році

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 21:13
У Донецькій області майже 300 бойовиків притягнули до відповідальності у 2018 році
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

З початку року правоохоронцям здалися близько 30 бойовиків

Поліцейські Донецької області притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області

Як зазначається, з початку року затримали 254 учасника незаконних збройних формувань. Ще 44 екс-бойовика перебувають в розшуку. 

Повідомляється, що поліція затримувала членів різних військових угрупувань терористів, які воювали на передових позиціях, а також чергували на блокпостах. Однак колишні бойовики стали більш ретельно приховувати своє минуле та ліквідувати докази своєї причетності до НЗФ.

Так, лише за останню добу встановлені три учасника незаконних збройних формувань. Всі вони в 2014 році здійснювали незаконну фільтрацію, оглядали транспорт і документи громадян на блокпостах.

Крім того, від початку року правоохоронцям здалися близько 30 бойовиків. Згідно українського законодавства, учасники незаконних збройних формувань можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі правоохоронним органам.

Нагадаємо, У Костянтинівці (Донецька область) поліція затримала бойовика, який у 2014 році служив на боці терористів "ДНР". Чоловік чотири роки приховував своє минуле. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років ув'язнення жителя міста Антрацит за співпрацю із терористами Л/ДНР

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