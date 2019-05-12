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В Донецкой обл. правоохранители остановили продажу наркотических препаратов в аптеке

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 20:56
В Донецкой обл. правоохранители остановили продажу наркотических препаратов в аптеке
Фото: изъятые наркотические средства (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Правоохранители обнаружили 4 тыс. блистеров и 400 флаконов наркотических препаратов

В городе Покровск (Донецкая область) правоохранители остановили продажу наркотических лекарственных препаратов в аптеках города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области в Facebook.

Правоохранители в ходе следственных действий установили, что провизоры 6 аптек города Покровск отпускали покупателям наркотические лекарственные препараты нарушая требования действующего законодательства.

"В результате обысков в помещениях аптек обнаружено и изъято 4 000 блистеров таблеток и 400 флаконов наркотических лекарственных препаратов", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время прокуратура Донецкой области устанавливает все обстоятельства нарушения и круга лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

 

Фото: изъятые наркотические средства (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернигове СБУ прекратила деятельность нарколаборатории. Оперативники задержали двух организаторов нарколаборатории во время подготовки к реализации новой партии психотропов.

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