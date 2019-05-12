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В Донецькій обл. правоохоронці зупинили продаж наркотичних препаратів в аптеці

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 20:56
В Донецькій обл. правоохоронці зупинили продаж наркотичних препаратів в аптеці
Фото: вилучені наркотичні засоби (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Правоохоронці виявили 4 тис. блістерів та 400 флаконів наркотичних лікарських препаратів

У місті Покровськ (Донецька область) правоохоронці зупинили продаж наркотичних лікарських препаратів в аптеках міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області в Facebook.

Правоохоронці під час слідчих дій встановили, що провізори 6 аптек міста Покровськ відпускали покупцям наркотичні лікарські препарати порушуючи вимоги чинного законодавства.

"В результаті обшуків у приміщеннях аптек виявлено і вилучено 4 000 блістерів пігулок та 400 флаконів наркотичних лікарських препаратів", - повідомили в прокуратурі.

В даний час прокуратура Донецької області встановлюває усі обставини порушення та кола осіб, які можуть бути причетні до злочину. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

 

Фото: вилучені наркотичні засоби (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернігові СБУ припинила діяльність нарколабораторії. Оперативники затримали двох організаторів нарколабораторії під час підготовки до реалізації нової партії психотропів.

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