В Чернигове СБУ прекратила деятельность нарколаборатории

Фото: обыски в нарколаборатории (ssu.gov.ua)

Было изъято почти килограмм амфетамина

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность нарколаборатории, которая занималась изготовлением особо опасных наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудниками Службы безопасности было установлено двух жителей областного центра, которые в одном из частных помещений организовали нарколабораторию.

"По информации СБ Украины ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропов, "прибыль" от реализации которых составила около трехсот тысяч гривен. Злоумышленники сбывали "товар" через разветвленную сеть дилеров, наркотики также можно было заказать на одном из веб-ресурсов сети Интернет", - заявили в СБУ.

Оперативники задержали двух организаторов нарколаборатории во время подготовки к реализации новой партии психотропов. Они осуществили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков, чтобы уничтожить доказательства своей деятельности.

"Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина, а также химические соединения и оборудование для его изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу", - сообщили в СБУ.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержали банду наркоторговцев во главе с полицейским. В полиции отмечают, что организаторами преступной группы оказались 23-летний полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве и 31-летний житель Киевской области.