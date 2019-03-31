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У Донецькій обл. членів комісії змусили підписати чистий протокол

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 20:23
У Донецькій обл. членів комісії змусили підписати чистий протокол
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження

Поліція зафіксувала порушення на виборах президента України у Донецької області - голова дільничої виборчої комісії змусила членів виборчої комісії підписати чистий протокол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, повідомлення про порушення зафіксоване близько 14:00. Голова ДВК №140769 округу №50 (Добропілля) змушувала членів комісії поставити свої підписи на чистих протоколах.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Добропільського відділу поліції, яка зафіксувала даний факт, опитала всі сторони, а також свідків інциденту. Після відібрання пояснень і збору необхідних матеріалів відомості про дану подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

В подальшому зібрані поліцейськими матеріали були вилучені співробітниками прокуратури для вивчення. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 158 Кримінального кодексу України – фальсифікація виборчих документів.Триває перевірка.

РБК-Укрнаїна писало, що в МВС повідомили, що за фактами порушень в ході виборів на 19:00 відкрито 25 кримінальних проваджень. Всього на даний момент в поліцію надійшло 1768 повідомлень.

Крім того, у день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців.

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